Pri nekaterih drugih energentih so stroški ogrevanja morda nekoliko višji, je pa potrebna manjša investicija, zato so tudi drugi sistemi ekonomsko upravičeni in konkurenčni. Odvisno od objekta, uporabnika in njegovih navad ter zahtev.

Servis – pa tudi razmislek

Dejstvo je, da je nujno imeti dobro izolirano hišo ali stanovanje, zagotovo pa je pri vseh pečeh nujen redni servis, ob katerem bo pooblaščeni serviser poskrbel še za nastavitve in tudi tako boste za nekaj evrov zmanjšali stroške ogrevanja. To je kot prvo. Kaj lahko pa se vam zgodi, da vam bo serviser priporočil zamenjavo peči, kajti več kot 30 let stare peči na zemeljski plin ali kurilno olje, da ne govorimo o tistih na lesno biomaso oziroma drva, so preživete. In ne le to, lahko so tudi nevarne in zato je v takih primerih predlog za zamenjavo več kot upravičen. Peči in kotli iz osemdesetih in devetdesetih let so imeli pričakovano življenjsko dobo sicer okoli 30 let, z vidika neavtomatiziranega delovanja, tehnične dotrajanosti ali potratnosti pa so sporni z ekološkega in finančnega vidika. V mestih, v katerih je dolga leta plinovod, so vse od začetka nameščali plinske peči na atmosferski vlek. Zraka v prostorih je bilo zaradi slabih oken dovolj, dodali pa so tudi zračnike za dodatno prezračevanje prostora, kjer stoji peč. Danes so pri teh pečeh težave zastarela tehnologija, nevzdrževanje, potratnost, ekološka spornost in, to vam še posebej polagamo na srce, predstavljajo tudi potencialno nevarnost za zastrupitve s CO, še zlasti če ste v vmesnem času zamenjali okna in hkrati niste poskrbeli za dotok svežega zraka do peči.

Ali pa na drugi strani peči na kurilno olje, pri katerih številni še vedno vztrajajo. Podatki o izboljšanem izkoristku oziroma manjši porabi med starim in sodobnim oljnim kondenzacijskim kotlom so skoraj neverjetni. Že v primerjavi s klasičnim nizkotemperaturnim kotlom je poraba manjša za okoli 15 odstotkov, v primerjavi s starimi kotli pa lahko porabo zmanjšamo tudi do 40 odstotkov. In zdaj računajte …