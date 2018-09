Trend lahko opredelimo tudi kot obliko skupinskega obnašanja, ki ima omejen rok trajanja in številne spremljevalce. Internet in družbena omrežja so zagotovo pripomogli k hitrejši izmenjavi informacij o spreminjajočih se trendih, vendar se boste zagotovo strinjali, da bodo dobra razsvetljava, pravi materiali in pravi odtenki trajali veliko dalj kot instagram in facebook.

Udobno bivanje Dnevna soba je središče celodnevnih aktivnosti in prostor za druženje z družino in prijatelji. To je najbolj obiskana soba v vašem domu, zato morate poskrbeti, da bo bivanje v njej udobno, hkrati pa bo izpolnjevalo potrebe vsakega družinskega člana. Kljub vsemu pa pri samem opremljanju velja slediti nenapisanim pravilom – nenazadnje prostora ne bomo opremljali vsako leto na novo.

Izogibajte se trenutnim trendom Nekateri modni trendi, tako kot trendi v ureditvi dnevne sobe, lahko hitro postanejo zastareli, pogosto pa najsodobnejši interjerji stanejo tudi ogromno denarja. Svetujemo vam, da se izogibate dekoriranju prostora s predmeti, ki imajo zgolj »sezonski« rok trajanja. Namesto tega se odločite za elemente, ki bodo preživeli daljše obdobje. Prav tako vam svetujemo, da se pri obnovi držite načela 80/20. Ta narekuje, da 80 odstotkov stroškov obnove namenite večletni naložbi, kot so stene, tla in večji kosi pohištva. Ostalih 20 odstotkov pa lahko namenite detajlom, ki bodo v vašo dnevno sobo prinesli plimovanje sodobnega časa.

Kombinacija različnih vzorcev Večina pri opremljanju dnevnega prostora izkoristi moč dekorativnih blazin. Ideja, dokler ne pretiravamo, je seveda odlična. Tistih že prej omenjenih 20 odstotkov je ravno dovolj za vse pisane moderne okrasne blazine, s katerimi bomo zlahka osvežili dnevni prostor. Združevanje vzorcev pa je nedvomno eden bolj zahtevnih, vendar brezčasnih in tako neustavljivih trendov. Črte, cvetlične vzorce in geometrijske oblike se lahko kombinira in so videti impresivno.

Siva vedno zmaga Majhna črna obleka, bela srajca v omari in siva barva pri dekoriranju dnevne sobe – nikoli ne boste zgrešili. Bela barva in bež toni so lahko izbira na prvo žogo. Sivi toni sten ali pohištva so idealni za nenavadnost in dostojanstvo.

Leseno pohištvo Les je naravni in ekološki material, ki služi za dekoriranje prostora in je oblikovan na različne načine. Nikoli ni izgubil svoje priljubljenosti in vedno prinaša toploto v vsak dom. Pri odločanju o lesenih kosih pohištva je treba upoštevati, da jih lahko s pravilnim vzdrževanjem uporabljamo zares zelo dolgo.