Čeprav imamo mestni plinovod, bi raje imela steklokeramično ali indukcijsko ploščo, v kuhinji tudi jedilno mizo za štiri osebe, v spalnici manjšo zakonsko posteljo in kakšno garderobno omaro (morda z drsnimi vrati). V dnevni sobi manjšo sedežno garnituro, prostor za TV in morda manjši delovni kotiček, če se najde prostor. Pri vsem tem potrebujem vašo pomoč, za katero se vam že vnaprej zahvaljujem! Klara

Odgovor:

V vašem dvosobnem stanovanju sem vam narisala eno od več možnosti, kako umestiti opremo. Upoštevala sem vse vaše želje! V vstopnem prostoru, predsobi, predlagam, da umestite visoko omaro, ki pa naj ima globino največ 30 cm. Z dobro načrtovano razporeditvijo polic in obešal bo zelo funkcionalna. V kopalnici sem narisala predlog, kam umestiti sanitarne elemente in pralni stroj.

Kuhinjske elemente nanizajte v obliki črke L. Tako bo kuhinja zelo funkcionalna in tudi že obstoječe instalacije vam to dopuščajo. Miza za štiri naj bo nekoliko manjša. Stole izberite morda take, kot so lupinice iz vezane plošče in s kovinskimi nogami, da bodo v majhnem prostoru delovali lahkotneje.

V dnevni sobi predlagam, da umestite nizke polične elemente. Za delovni kotiček pa imejte v poličniku izvlečno delovno površino, ki jo po potrebi uporabite. Tudi za udoben dvosed bo dovolj prostora. V spalnico umestite garderobno omaro globine 50 cm in seveda z drsnimi vrati. Postelja pa je standardnih dimenzij 160 x 195 cm.

Vodilo pri izbiri barv pohištva in sten ter tlakov naj vam bo, da manjši prostori potrebujejo sveže svetle barve.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.