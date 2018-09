Na današnjem srečanju z mediji so predstavili glavne funkcije in prednosti novih sušilnih in pralnih strojev ter oblikovalska izhodišča linije WaveActive Gorenje. Boštjan Doltar, direktor Gorenja GSI, je ob začetku povedal, da novo generacijo pralnih in sušilnih strojev WaveActive prav v teh dneh prvič predstavljajo slovenskim kupcem: »V novo generacijo je bilo vloženega veliko truda, znanja in izkušenj. Obsega številne praktične in intuitivne funkcije, med katerimi so nekatere tako inovativne, da smo jih patentirali in so svetovna novost.«

Nova generacija, ki poenostavlja življenje Po besedah Alenke Potočnik Anžič, direktorice tržnega komuniciranja, ljudje danes nimajo veliko časa, ki bi ga lahko namenili številnim gospodinjskim opravilom: »Naši uporabniki imajo precej bolj pomembno delo, kot je razmišljanje o pranju perila.« Zato pogosto želijo aparate za dom, s katerimi bodo lahko privarčevali dragoceni čas za njim ljubša opravila ter si tako poenostavili življenje. Poenostavljanje življenja pa je tudi vizija blagovne znamke Gorenje. »Če lahko prevzamemo vso to kompleksno tehnologijo in jo preoblikujemo v sodobne, kakovostne in lepo oblikovane gospodinjske aparate, svojim kupcem omogočimo, da še bolj uživajo v življenju. Celotna tržna zgodba nove generacije WaveActive temelji na filozofiji Life simplified oziroma poenostavljenega življenja. To je obljuba, ki bo poleg slovenskega zaokrožila po vseh trgih po svetu,« je še povedala Potočnik Anžičeva.

Nagrajeno oblikovanje Nova generacija Gorenjevih pralnih in sušilnih strojev izstopa tudi z oblikovalskega vidika. To sta potrdili dve nagradi za oblikovanje, ki so ju prejeli na letošnjem ocenjevanju za oblikovalske dosežke red dot. Lidija Pritržnik, direktorica produktnega oblikovanja, je povedala, da je žirija oblikovalsko kakovost prepoznala v »združitvi izjemno harmoničnega in elegantnega vizualnega jezika, sodobne funkcionalnosti izdelka in odlične ergonomije uporabniškega vmesnika«. Poudarila je, da je bilo pri oblikovanju pomembno dobro razumevanje potreb in navad posameznikov, ki so ga Gorenjevi oblikovalci v tem projektu dosegli s poglobljenimi raziskavami med končnimi uporabniki na ključnih trgih. Pri tem so spoznavali navade in izzive raznolikih uporabnikov med procesom nege perila, testirali oblikovne rešitve na različnih trgih in primerjali odzive na bistvene oblikovne značilnosti aparata. Končne izsledke so uporabili, da so še dodatno izboljšali izdelek.

Velik korak naprej v razvoju Po besedah Mira Košutnika, direktorja produktnega marketinga, novo generacijo pralnih in sušilnih strojev zaznamuje »cela vrsta tehnoloških inovacij, ki lajšajo pranje, manjšajo porabo pralnih sredstev ter občutno manj uničujejo perilo«. Pri tem je izpostavil tri glavne funkcije. Prva je prenovljen in inovativno zasnovan boben WaveActive, za katerega sta značilna edinstven vzorec v obliki vala v njegovi notranjosti in posebna 3D-rebra, ki zmehčajo vlakna in zagotavljajo najnežnejšo nego oblačil. Druga je tehnologija IonTech, ki z močjo ionov in ioniziranega zraka omogoča boljše odstranjevanje madežev tudi pri nizkih temperaturah in brez pogosto agresivnih ali celo škodljivih pralnih sredstev. Kot tretjo pomembno funkcijo pa je izpostavil tehnologijo StemTech. Ta s paro učinkovito navlaži in nato razgradi umazanijo, povsem odpravi bakterije, mikrobe in neprijetne vonje, hkrati pa ob koncu sušilnega programa še dodatno zmehča in zravna oblačila. Tako tudi likanje postane veliko hitrejše ali pa sploh ni potrebno. Pri tem je pomembno dejstvo, da v Gorenju uporabljajo dejanski generator pare, kar je pomembna razlika v primerjavi z večino drugih pralnih in sušilnih strojev na trgu, ki segrevajo vodo v spodnjem delu bobna.