Prav tako so udeleženci dogodka spoznali številne okusne novosti na slovenskem trgu ekološke hrane (namaze, napitke, pecivo …) in vrhunske domače ekološke izdelke, nagrajene na mednarodnih tekmovanjih (oljčno olje …).

Padli na Terezine kolačke in namaze

V spremljevalnem programu je s praktično uporabo izjemnih prehranskih znanj navdušila Sabina Topolovec (projekt Za zdravje človeka in narave). Udeleženci delavnic so tako rekoč padli na Terezine (Tereza Poljanič) kolačke in namaze, zlasti otroke pa so navdušile Knedlove čarovnije z Zlatim gheejem. Ob predstavitvi pravilnega kuhanja testenin Gabaroni smo spoznali tudi uspešno slovensko podjetniško zgodbo. Pod vodstvom Ane Ličina smo vonjali dragocene rastlinske dišave in spoznavali umetnost njihove uporabe, za konec pa je Klub Gaia prikazal zasaditev zelenjave v posode.