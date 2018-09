Prvi nadzornik Hita Marjan Pintar je včeraj pred novinarje stopil z dvema tabelama o letošnjih poslovnih rezultatih Hita. Medtem ko največja konkurenčna beneška igralnica v Italiji beleži najboljše rezultate zadnjih let, je Hit le še bleda senca svojih lanskoletnih rezultatov. »Letošnji rezultati matične družbe so bistveno pod pričakovanji. EBITD znaša le še 10 odstotkov lanskega in 14 odstotkov pričakovanega. Čisti poslovni izid je na ravni 18,3 odstotka lanskoletnega in dve tretjini manjši od planiranega. Za 10 odstotkov je padla dodana vrednost na zaposleneg