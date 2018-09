Kriminalisti na mariborsko občino po dokumente, domnevno v zvezi s poravnavo za radarje

Kriminalisti so v ponedeljek obiskali sedež Mestne občine Maribor. Po poročanju časnika Večer in RTV Slovenija, ki se sklicujejo na neuradne vire, so pregledovali dokumentacijo v zvezi s sklenjeno poravnavo z družbo Iskra Sistemi za radarje in posredovanjem Odvetniške pisarne Zečević pri tem.