V svoji tovarni v Tolminu Hidria razvija in izdeluje vrhunske sisteme za hladen zagon dizelskih motorjev, ki zaradi inovativne tehnologije bistveno zmanjšujejo porabo goriva in izpuste škodljivih emisij iz sodobnih dizelskih vozil. Za proizvodnjo je razvila tudi lastno visokotehnološko, popolnoma robotizirano proizvodno linijo.

Hidrii, ki je s skupino PSA začela sodelovati pred 17 leti, nagrada pomeni priznanje za stalne inovativne izboljšave izdelkov in proizvodnih procesov ter posledično kakovostne brezhibne in točne dobave. Za francosko multinacionalko pa razvija in dobavlja tudi ključne dele volanskih sistemov in visokozmogljivih elektromotorjev za hibridna in električna vozila.

Hidria je v zadnjih nekaj letih še okrepila inovativnost. Korporacija, ki bo čez tri leta praznovala 50 let delovanja, letno vlaga več kot deset milijonov evrov v razvoj in več kot 20 milijonov evrov v visokotehnološko opremo. Investicije v nadaljnjo rast bodo tako v prihodnjih petih letih znašale kar dobrih 100 milijonov evrov, so sporočili iz Hidrie.

Pospešen nadaljnji razvoj in dolgoročno finančno stabilnost pa ji zagotavlja tudi pred kratkim podpisani strateški dogovor s konzorcijem partnerskih bank pod vodstvom NLB, s katerim si je zagotovila 127 milijonov evrov posojila. Kot pravijo v Hidrii, bo poudarek na projektih zelene čiste dizelske tehnologije, hibridizacije in elektrifikacije vozil ter na elektronsko komutiranih ventilatorjih.