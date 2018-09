Nova posodobitev applovega operacijskega sistema (iOS 12) med drugim omogoča možnost vklopa opcije »Screen Time«; orodja, ki uporabnikom omogoča vpogled v to, kaj na telefonih zares počno. Podatke o uporabi aplikacij, za katere uporabnik želi, da jih orodje nadzira, potem v obliki enostavnega grafa predstavi na ohranjevalniku zaslona.

Možnost omogoča vpogled v to, če uporabniki na socialnih omrežjih zares preživijo ogromno časa, kot to domneva mit, ki že nekaj časa kroži. Beleži tudi uporabo ostalih aplikacij, število prejetih obvestil in kolikokrat na dan se telefon znajde v rokah svojega lastnika.

Nekateri že pravijo, da so grafi, namenjeni temu, da bi ljudje bolje kontrolirali uporabo svojega telefona (in tudi sebe), izpadli kot prava grozljivka. Mnogo jih je namreč ugotovilo, da so danes nepogrešljive napravice prijeli in jih uporabljali veliko več, kot so domnevali. Spet drugi pa pravijo, da orodje deluje, in da zaradi predstavljenih rezultatov telefone uporabljajo veliko manj.

*Sets up Screen Time* #iOS12

Me: aight, 6 hours of social media is all I need right?

*Opens Twitter*

iPhone : 5 min remaining today pic.twitter.com/172Aq9wgxV — H a m m y (@hammy_bb) 17 September 2018

Nova posodobitev omogoča tudi staršem, da imajo boljši nadzor nad tem, kaj njihovi otroci počno na telefonu - možno je nastaviti določene omejitve uporabe, ki se lahko spremenijo ali podaljšajo.