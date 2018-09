Letos so se te lovorike razveselili kar štirje prejemniki častnega naziva - najboljši v treh kategorijah po oceni strokovne žirije in četrti po oceni obiskovalcev. Tekmovanje pa je bilo le del prijetnega druženja, saj je dogodek namenjen predvsem promociji peke kruha, ohranjanju in prenašanju tradicije na nove generacije in spletanju prijateljskih vezi med ljubitelji peke.

Lovorika naj Fala kruh 2018 štirim tekmovalcem Vsi udeleženci natečaja so ob praktičnem darilu prejeli priznanje, ki jih bo spominjalo, da so sodelovali v natečaju. Plaket naj Fala kruh 2018 in denarne ter praktične nagrade pa so se razveselili Nada Lunder s pisanim kruhom iz bučnega pireja in pesta bazilike med pšeničnimi kruhi ter Mojca Dolinar s kostanjevim kruhom s suhimi hruškami med mešanimi kruhi. Jernej Bahor si je s pirinim kruhom s kurkumo pripekel naziv za najboljši kruh iz posebnih mok. Svojega favorita so izbrali tudi obiskovalci. Največ glasov so namenili pšeničnemu kruhu iz krušne peči, ki ga je spekla Fani Rožič.

Majhne skrivnosti odličnega domačega kruha Vonj po svežem kruhu se je začel širiti že zjutraj, ko so pekovski navdušenci v ocenjevanje prinesli svoj kruh. Vsem je bilo skupno, da so v peki kruha neizmerno uživali, vsak pa je imel tudi svojo majhno skrivnost, ki je pripomogla k izvrstnemu kruhu. Gospa Mateja nam je zaupala svojo, za katero pa pravi, da ni skrivnost, saj jo z veseljem deli z drugimi. Da kruh dlje časa ostane svež, testu doda malo kislega mleka ali vode, v kateri se je kuhal krompir. Gospa Dragica pa je dodala, da dober kruha uspe samo, če ga delaš z ljubeznijo. Eden izmed zbranih ljubiteljskih pekov za boljšo aromo in okus priporoča uporabo kislega testa. Ta doda kruhu prijetno aromo, pripomore tudi k bolj čvrsti in lepše obarvani skorji. Okus kruha je bolj poln in poudarjen, ob uporabi dobre moke in malo bolj spretnih prstih pa ima tudi izjemno lepo sredico. Zato z veseljem poseže po kislem testu Fala, ki občutno poenostavi in olajša pripravo kruha s kislim testom.

Težko delo komisije Komisija je imela težko delo. Med izvrstnimi doma spečenimi kruhi je morala na podlagi videza, teksture, vonja in okusa izbrati najboljšega v treh različnih kategorijah: pšenični, mešani in kruh iz posebnih vrst moke. Bernarda Krivec, direktorica proizvodnih enot podjetja Don Don v Sloveniji in na Hrvaškem, Darko Petelin, ustanovitelj revije Dober tek in njen dolgoletni urednik in prvi mož, mag. Mirjam Kavčič, direktorica podjetja Bonopan, ter Marko Pulko, vodja prodaje v podjetju Bonopan, so že od 10. ure dalje rezali, pokušali, primerjali in ocenjevali hrustljave izdelke iz domačih peči in pečic. Mirjam Kavčič se je zahvalila vsem, ki so zbrali pogum in prinesli svoj kruh v ocenjevanje: »Čestitke in hvala, da ste tukaj z nami in nam dali priložnost, da vsem povemo, da se v Sloveniji peče odličen kruh. V Sloveniji imamo izvrstne mojstrice in mojstre, ki se trudijo, da kruh ostaja del naše prehrane in tradicijo peke prenašajo na mlajše generacije.«