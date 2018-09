Zidanškova je v prvem nizu po uspešno dobljeni prvi servisni igri za 1:0 zatem kar trikrat zapored izgubila igro z začetnim udarcem proti 34-letni nasprotnici. Medtem je Rusinja, ki je na 134. mestu lestvice WTA uvrščena kar 60 mest nižje od Slovenke, bila pri igrah na svoj začetni udarec zanesljiva in tako prvi niz dobila v pičlih 26 minutah.

Drugi niz se je začel v podobnem slogu in Zvonareva je hitro prišla do vodstva s 4:0. Zidanškovi je nato uspelo nasprotnici dvakrat zapored odvzeti servisno igro in razliko zmanjšati na 4:3, a ji zatem ni uspelo obdržati igre na svoj začetni udarec, tako da nasprotnici po uri in 15 minut morala čestitati.

Na turnirju v Taškentu nastopa tudi slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič, ki se bo po uvodni zmagi med posameznicami v ponedeljek proti Rusinji Ani Blinkovi v drugemu krogu v sredo pomerila z Nizozemko Arantxo Rus.