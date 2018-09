Moon je Trumpa seznanil s pogovori, ki jih je imel septembra s predsednikom Severne Koreje Kim Jong Unom. Trump je dejal, da mu je Kim preko Moona poslal »čudovito pismo«. Trump je dejal tudi, da namerava imeti še drugi vrh s Kimom v ne tako oddaljeni prihodnosti. Voditelja sta se prvič sešla junija v Singapurju.

Odnose s Severno Korejo je Trump označil za zelo dobre. Bela hiša je sporočila, da je Kim Moonu ponovno potrdil zavezo za popolno denuklearizacijo, Trump in Južnokorejski predsednik pa sta se strinjala, da bodo sankcije do tega cilja ostale nespremenjene.

Trump trdi, da je cel svet nepošten do ZDA. kar zadeva trgovinske odnose. Južna Koreja je popustila med prvimi in privolila v spremembo prostotrgovinskega sporazuma iz leta 2012. Po navedbah Bele hiše se je od leta 2012 do lani primanjkljaj ZDA v trgovini z Južno Korejo povečal s 6,3 na 9,8 milijarde dolarjev.

Izvoz ameriških avtomobilov se bo podvojil Novi prostotrgovinski sporazum med Washingtonom in Seulom povečuje izvoz ameriških avtomobilov na leto z 25.000 na 50.000 avtomobilov na ameriškega proizvajalca, olajšuje prodajo ameriških zdravil in po Trumpovih besedah tudi kmetijskih pridelkov. ZDA pa so se 25-odstotnim carinam na uvoz tovornjakov iz Južne Koreje po novem odpovedale do leta 2041 in ne do leta 2021. Trump se je v ponedeljek sešel tudi s francoskim kolegom Macronom, s katerim sta oživljala spomine na zadnji obisk ameriškega predsednika v Parizu. Ta je Trumpu najbolj ostal v spominu po imenitni večerji na vrhu Eifflovega stolpa. Bela hiša je sporočila, da sta govorila o Siriji, Iranu, promociji poštene trgovine med EU in ZDA, Trump pa je potrdil, da novembra spet potuje v Francijo na praznovanje obletnice konca 1. svetovne vojne.