Zaradi očitka nesposobnosti vodenja poslov družbe Hit in hujših kršitev obveznosti je nadzorni svet družbe, ki ga vodi Marjan Pintar, danes zvečer odpoklical vodilna člana Hitove uprave. Novogoriškega igralničarja zapuščata ekonomist Janez Mlakar, ki je upravo vodil od aprila 2017, in član uprave Tevž Korent, zadolžen za prodajo in marketing. V upravi ostaja delavski direktor Marjan Zahar, začasno pa jo bo vodil Danjel Mlečnik, ki je v Hitu zaposlen že skoraj tri desetletja.

Novica, ki je danes zvečer odjeknila kot strela z jasnega, naj bi več obrisov dobila danes, ko bo vzroke za nenadni odpoklic pojasnil prvi nadzornik Marjan Pintar. Tako bo tudi bolj jasno, s čim sta si člana uprave, ki sta še v petek v Kranjski Gori predstavljala prenovljen igralniško-zabaviščni center Korona, zaslužila črno piko nadzornikov. Mlakar je namreč še letošnje poletje pojasnjeval, da družba posluje nad pričakovanimi rezultati. Hit je lani glede na leto prej dosegel šestodstotno rast prihodkov ter tako presegel načrtovane številke. Imel je 5,8 milijona evrov čistega dobička in zadolženost zmanjšal na 55 milijonov evrov. »Izpolnjujemo vse finančne zaveze iz sporazuma o finančnem prestrukturiranju,« je tedaj zagotavljal Mlakar, ki je letos predvidel tudi za 16,5 milijona evrov novih naložb in se nadejal, da bi lahko v roku enega leta z delavci sklenil tudi dogovor o novem plačnem sistemu, ki zdaj v Hitu velja za enega bolj zapletenih.

Iz Hita so sporočili le, da bodo v naslednjih dveh mesecih na razpisu poiskali novega predsednika uprave, v vmesnem obdobju pa bo družbo začasno vodil Danjel Mlečnik. Mlečnik je v družbi Hit zaposlen od leta 1989 in je do nedavnega vodil sektor igralništva in turizma, pred tem pa je opravljal funkcijo vodje razvoja. Med letoma 2009 in 2015 je vodil Hitovo odvisno družbo Hit Montenegro, še pred tem pa Hitov prvi igralniško-zabaviščni center Park v Novi Gorici.