V petih najboljših evropskih nogometnih ligah se lahko z idealnim izkupičkom pohvalijo le še Liverpool v Angliji, Paris Saint-Germain v Franciji, Bayern München v Nemčiji in Juventus v Italiji. V elitni družbi po petem krogu španskega prvenstva ni več Barcelone, ki je v nedeljo zvečer proti sosedom iz Girone le remizirala (2:2).

Kot je ob spodrsljajih velikanov proti slabšim ekipam običajno, je tekma dvignila precej prahu, za kar je v prvi vrsti kriva odločitev glavnega sodnika Jesusa Gila Menzana. Štiriintridesetletnik je v 35. minuti poskrbel za pravi šok in razburjenje v vrstah španskih prvakov, potem ko je po ogledu posnetka (VAR) z igrišča z neposrednim rdečim kartonom poslal domačega branilca Clementa Lengleta.

Francoski nogometaš si je ob svojem debiju v majici Barcelone odhod v slačilnico prislužil, ker je s komolcem v obraz udaril nasprotnega igralca Pera Ponsa. Čeprav se zdi odločitev na prvi pogled legitimna, pa je včeraj razdvojila špansko nogometno javnost. Mnogi so namreč prepričani, da je bila kazen neupravičena, saj je bil Pons tisti, ki je prvi storil prekršek, komolec Langleta pa je bil menda nenameren, o čemer priča tudi izjava Pera Ponsa po tekmi: »Da, prejel sem udarec, a ko sem vstal, sem se opravičil Lengletu in mu ponudil roko, saj sem mislil, da sem prekršek storil jaz. Nikogar ne gre okriviti, na koncu je imel zadnjo besedo VAR.«

Da je Gil Menzano resnično ujezil Barcelono, pričajo že dejanja njenih igralcev. Gerard Pique se je s sodnikom sporekel že med polčasom v tunelu, Lionel Messi se po koncu dvoboja z njim ni želel rokovati, ostrih kritik pa je bil deležen tako s strani vezista Sergia Busquetsa kot trenerja Ernesta Valverdeja.

»Morda je prišlo do dotika, to se da razbrati s posnetka. A žoga je bila pri tleh, gibanje Clementa pa naravno in neagresivno,« je bruhalo iz Sergia Busquetsa. Španski reprezentant je po tekmi prav rdeči karton označil kot prelomni trenutek na tekmi in glavni razlog, da je njegova ekipa namesto treh vknjižila le eno točko. »Če igraš z desetimi igralci, je tekma povsem drugačna. Vse do izključitve nam je kazalo dobro. Za VAR morajo biti uporabljena enaka merila.« Podobnega mnenja je bil tudi Ernesto Valverde. »Prvič se je zgodilo, da se je žrtev opravičila storilcu. Presenečen sem bil, da se je sodnik sploh odločil za VAR. Mislil sem, da se ga uporablja le pri zares vprašljivih situacijah, ko bi se zaradi morebitne napake lahko pod drobnogledom znašel tudi sodnik.«

Na tekmi je sicer za Girono oba gola dosegel Urugvajec Christian Stuani, pri gostiteljih, ki so že napovedali pritožbo na rdeči karton svojega igralca, pa Pique in Messi. In čeprav je argentinski zvezdnik Camp Nou zapustil slabe volje, je znova poskrbel za nov mejnik. Proti Gironi je namreč zaigral že na 423. tekmi španskega prvenstva. S tem je prehitel nekdanjega soigralca Danija Alvesa in postal tujec z največ nastopi v najmočnejši ligi na svetu.

No, prav veliko časa za kuhanje zamer nogometaši Barcelone ne bodo imeli, saj imajo naslednjo tekmo na sporedu že jutri, ko bodo gostovali pri Leganesu. Njen največji tekmec v boju za naslov španskega prvaka Real Madrid odhaja na gostovanje k Sevilli.

bruhalo Anglija, 6. krog 1. Liverpool 6 6 0 0 14:2 18 2. Manchester City 6 5 1 0 19:3 16 3. Chelsea 6 5 1 0 14:4 16 4. Watford 6 4 1 1 11:6 13 5. Tottenham 6 4 0 2 12:7 12 6. Arsenal 6 4 0 2 12:9 12 7. Man. United 6 3 1 2 9:9 10 8. Bournem. 6 3 1 2 10:11 10 9. Leicester 6 3 0 3 11:10 9 10. Wolverham. 6 2 3 1 6:6 9 11. Crystal P. 6 2 1 3 4:6 7 12. Everton 6 1 3 2 8:11 6 13. Brighton 6 1 2 3 8:11 5 14. Southam. 6 1 2 3 6:9 5 15. Fulham 6 1 2 3 8:13 5 16. Burnley 6 1 1 4 7:10 4 17. West Ham 6 1 1 4 5:11 4 18. Newcastle 6 0 2 4 4:8 2 19. Cardiff 6 0 2 4 3:14 2 20. Huddersf. 6 0 2 4 3:14 2

Italija, 5. krog 1. Juventus 5 5 0 0 11:4 15 2. Napoli 5 4 0 1 9:7 12 3. Fiorentina 5 3 1 1 11:3 10 4. Sassuolo 5 3 1 1 12:8 10 5. Lazio 5 3 0 2 7:5 9 6. SPAL 5 3 0 2 4:4 9 7. Udinese 5 2 2 1 6:4 8 8. Parma1913 5 2 1 2 6:5 7 9. Inter 5 2 1 2 6:4 7 10. Sampdoria 5 2 1 2 9:3 7 11. Genoa 4 2 0 2 7:10 6 12. Milan 4 1 2 1 7:7 5 13. Cagliari 5 1 2 2 4:7 5 14. Roma 5 1 2 2 7:9 5 15. Atalanta 5 1 2 2 9:8 5 16. Torino 5 1 2 2 5:7 5 17. Empoli 5 1 1 3 4:6 4 18. Bologna 5 1 1 3 2:5 4 19. Chievo 5 0 2 3 5:13 2 20. Frosinone 5 0 1 4 0:12 1

Španija, 5. krog 1. Barcelona 5 4 1 0 16:5 13 2. Real Madrid 5 4 1 0 12:3 13 3. Alaves 5 3 1 1 8:5 10 4. Celta Vigo 5 2 2 1 10:8 8 5. Girona 5 2 2 1 7:8 8 6. Atletico 5 2 2 1 5:4 8 7. Getafe 5 2 1 2 4:4 7 8. Eibar 5 2 1 2 5:6 7 9. R. Sociedad 5 2 1 2 7:7 7 10. Sevilla 5 2 1 2 10:6 7 11. Espanyol 5 2 1 2 5:4 7 12. Athletic B. 4 1 3 0 7:6 6 13. Real Betis 5 1 3 1 3:5 6 14. Villarreal 5 1 2 2 2:3 5 15. Valencia 5 0 4 1 3:5 4 16. Levante 5 1 1 3 8:11 4 17. Huesca 5 1 1 3 6:13 4 18. Valladolid 5 0 3 2 3:5 3 19. R. Vallecano 4 1 0 3 3:10 3 20. Leganes 5 0 1 4 4:10 1

Nemčija, 4. krog 1. Bayern 4 4 0 0 11:2 12 2. Hertha 4 3 1 0 9:4 10 3. Borussia D. 4 2 2 0 8:3 8 4. Werder 4 2 2 0 7:5 8 5. Wolfsburg 4 2 1 1 8:7 7 6. Borussia M. 4 2 1 1 7:6 7 7. Mainz 05 4 2 1 1 4:3 7 8. Nuernberg 4 1 2 1 4:3 5 9. Fortuna 4 1 2 1 4:4 5 10. Leipzig 4 1 2 1 6:8 5 11. Hoffenheim 4 1 1 2 6:7 4 12. Augsburg 4 1 1 2 6:7 4 13. Eintracht 4 1 1 2 5:6 4 14. Freiburg 4 1 1 2 7:9 4 15. Bayer L. 4 1 0 3 3:8 3 16. Hannover 4 0 2 2 3:6 2 17. Stuttgart 4 0 2 2 3:7 2 18. Schalke 04 4 0 0 4 2:8 0

Francija, 6. krog 1. PSG 6 6 0 0 20:5 18 2. Lille 6 4 1 1 11:5 13 3. Montpellier 6 3 2 1 6:4 11 4. Toulouse 6 3 2 1 6:7 11 5. Marseille 6 3 1 2 16:11 10 6. Lyon 6 3 1 2 10:6 10 7. Dijon 6 3 1 2 9:6 10 8. St. Etienne 6 2 3 1 5:7 9 9. Strasbourg 6 2 2 2 9:8 8 10. Nimes 6 2 2 2 13:13 8 11. Reims 6 2 2 2 3:5 8 12. Angers 6 2 1 3 8:9 7 13. Bordeaux 6 2 1 3 9:11 7 14. Rennes 6 2 1 3 8:10 7 15. Nice 6 2 1 3 4:8 7 16. Monaco 6 1 3 2 8:8 6 17. Caen 6 1 3 2 7:9 6 18. Nantes 6 1 2 3 6:10 5 19. Amiens 6 1 1 4 8:11 4 20. Guingamp 6 0 0 6 4:17 0