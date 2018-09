Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili policisti obveščeni o požaru ob 15.20, poškodovanih v požaru pa doslej ni bilo. Ogled požara bodo opravili v torek, ko bodo ugotavljali tudi materialno škodo.

Gre za nekoč znameniti Prekmurski dom v radenskem parku, v katerem so se zadnji čas zbirali brezdomci in mladi, nekoč pa so bila v njem društva in organizacije. Še prej so bili v njem Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, internat za učence te šole, upravni prostori Radenske in lekarna.

Pred leti je nedaleč stran pogorela tudi prav tako zapuščena nekdanja diskoteka.