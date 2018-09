Neurje je ohromilo promet v Splitu, na cestah pa je veliko vode in umazanije, poroča splitski časnik. Kot še piše, veter tudi premika zabojnike za smeti. Dežurne komunalne ekipe odstranjujejo drevesa, ki jih je podrlo neurje. Veter je odnesel tudi streho z enega od postajališč mestnega avtobusnega prometa.

Zaradi burje je hitra cesta Solin-Klis, ki povezuje Split z avtocesto, odprta le za osebna vozila. Zaradi neurja so zamude v pomorskem in zračnem prometu. Časnik je tudi poročal, da zaradi neurja najmanj tri letala niso mogla pristati na letališču Resnik. Letala iz Londona, Pariza, Prage in Berlina imajo zamudo, so objavili na spletni strani letališča.

Meteorološka postaja v splitskem parku Marjan je izmerila hitrost vetra 120 kilometrov na uro. Temperatura zraka se je v nekaj urah po začetku neurja v največjem dalmatinskem mestu znižala za 15 stopinj Celzija.

Hrvaški avtoklub je sporočil, da je zaradi burje za ves promet zaprt odsek avtoceste Zagreb-Split med Svetim Rokom in Posedarjem na območju Zadra, avtocesta Reka-Zagreb pa je med odcepoma Kikovica in Delnice odprta samo za osebna vozila. Za ves promet je zaprt tudi most na otok Pag. Burja ovira promet tudi na nekaterih državnih in lokalnih cestah ob hrvaški obali.