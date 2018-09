Okoli 5000 tekmovalcev iz 497 gasilskih društev se je v dveh dneh zbralo v Gornji Radgoni, kjer so travniki in ulice okoli sejmišča pokali po šivih zaradi pločevine rdeče barve, značilne za gasilce. »To je praznik za nas gasilce. Čast je že, če se uvrstiš na državno tekmovanje,« nam je povedal Silvo, ki je skupaj s kolegi gasilci korakal proti kombiju, parkiranem na nogometnem igrišču poleg sejmišča. Niso se odrezali najbolje, je dodal.

»Vsakoletno državno tekmovanje gasilcev je klasika. Tekmovanje za memorial Matevža Haceta, gasilca, revolucionarja in ljudskega pisatelja, po katerem je imenovano tudi najvišje priznanje Gasilske zveze Slovenije, pa je nadgradnja te klasike,« je povedal poveljnik gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus, čigar zveza je na tekmovanju tekmovala z dvema ženskima ekipama. »Nadgradnja je v tem, da gre tudi za mokro vajo, ki predstavlja najzahtevnejši tekmovalni del,« je dodal Rus.

Iz ljutomerske gasilske zveze, ki spada v pomursko regijo, v kateri je kar 21 gasilskih zvez, sta se na državno tekmovanje uvrstili ekipi članic iz PGD Pristava, kar se je Prlekom, kot pravi Rus, zgodilo prvič v zgodovini: »Glede na to, da smo se v izjemni pomurski konkurenci na regijskem tekmovanju uvrstili na državno tekmovanje, kjer smo dosegli zlato sredino (ena ekipa je končala na 16., druga na 32. mestu), smo lahko precej zadovoljni.«

Najprej so se na radgonskem sejmišču v soboto v tekmovanju preizkusili pionirke, pionirji, mladinke in mladinci, čigar tekmovalni program je prilagojen in lažji kot tisti, ki ga tekmujejo članice in člani, razporejeni v ekipo A in B, prav tako imajo svoj prilagojen program seniorji.

Na zdravje gasilcev

Najglasneje so obiskovalci navijali za ekipe članov in članic, ki so tekmovali v nedeljo. Po taktični mokri vaji so se preizkusili v vaji razvrščanja, v teoretičnem testiranju in v vaji s hidrantom. Pri tekmovanju članice in člani uporabljajo gasilsko sekiro, reševalno vrv, oviro za vstop v prostor, stojalo za vezanje vozlov, leseno lestev in samostoječo A-lestev. Popoldne, ko so tekmovalci počasi končevali tekmovanja, je vse pozdravil trenutno najbolj znani slovenski prostovoljni gasilec, premier Marjan Šarec, ob njem je gasilcem čestital tudi notranji minister Boštjan Poklukar. »Poglej ju, kako lepo se znata sukati pred kamerami,« je kolegu gasilcu ob vrčku piva povedal Janko in oba sta se prešerno nasmejala. »Kaj se je treba postavljati in hvaliti s tem, kar si. Gasilec je skromen človek,« je dodal Jankov prijatelj iz Prebolda in prijatelja sta nazdravila: »Na zdravje gasilcev, ne na zdravje politikov.«

Pri članih, starih do trideset let (ekipa A), so prva tri mesta zasedle ekipe iz Lokvice, Dolenje Straže in Andraža nad Polzelo, pri članicah so v isti starostni skupini slavile gasilke iz Krke Novo mesto, Semiča in Bodoncev. Pri članih nad trideset let (ekipa B) so slavili gasilci iz Keblja, Žirov in Rateža, pri članicah v isti skupini pa gasilke iz Žirov, Sušja in Legena.