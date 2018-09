Na vroče popoldne se je devet pretežno angleško in nemško govorečih turistov zbralo pred Univerzo v Ljubljani. Radovednih pogledov so zrli v vodnico Tino, ki jih ni popeljala po zgodovini Ljubljane, kot je to običajno, ampak jim je poskušala pričarati preteklost mesta in nekdanje države ter povezavo s komunizmom. Vsak od njih je prišel z določeno predstavo o tej družbenopolitični ureditvi. Tako je na primer Anuscha iz zahodnega dela Nemčije razlagala, da vidi v komunizmu tako pozitivne kot negativne plati. »Ena negativnih je, da ni bilo demokratičnega sistema. Pozitivno pa je,