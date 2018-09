Danes so gospodarski minister Zdravko Počivalšek, državni sekretar Aleš Cantarutti, direktor Elesa Aleksander Mervar in predstavniki japonskega podjetja Hitachi ter japonske organizacije za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Nedo podpisali pogodbo, ki je na eni strani okrepila japonsko prisotnost v Sloveniji, na drugi strani pa predstavlja temelj za razvoj pametnih omrežij. Pogodba zagotavlja nadaljevanje projekta Nedo, ki je ključnega pomena za slovensko elektro- in elektronsko industrijo.