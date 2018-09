»Andrej Vombergar se ni vklopil v moštvo in ne velja za klasično devetico, kot nam je obljubljal Mladen Rudonja, ko je lani opravljal naloge skavta v Južni Ameriki. Ni še uradno, a verjetno se bo Vombergar vrnil v Argentino.« Tako je predsednik nogometašev Olimpije Milan Mandarić govoril pred dvema mesecema v Bakuju, ko so slovenski prvaki zabredli v kvalifikacijah za ligo prvakov. Po hitrem slovesu srbskih trenerjev z Ilijo Stolico in Aleksandrom Linto na čelu se je Vombergar vrnil v udarno postavo in postal najzaslužnejši za preporod Olimpije, ki je slavila na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah.

Vombergarja je v pogon Olimpije znova vključil začasni trener Safet Hadžić, njegov naslednik Zoran Barišić pa prav tako stavi na enega najbolj vročih napadalcev v slovenski ligi ta hip. Vombergar je zaupanje izkazal s štirimi goli in dvema podajama. Z dvema zadetkoma je odločil tudi nedeljsko tekmo Olimpije z Aluminijem in postal najboljši igralec devetega kroga po izboru Dnevnikove žirije. Ko je sodnik Roberto Ponis v sumljivih okoliščinah pokazal na kazenski strel, je žogo v roke že vzel Rok Kronaveter, ki običajno izvaja enajstmetrovke za Olimpijo. »Pristopil sem k njemu in ga prosil, ali lahko streljam. Hvaležen sem mu, da mi je odstopil strel,« je po tekmi povedal nasmejani Andrej Vombergar, ki je zadel tudi za povišanje ljubljanskega vodstva in se podal v lov za najboljšim strelcem lige Janom Mlakarjem (šest zadetkov).

Vombergar je v tej sezoni že drugič postal Dnevnikov igralec kroga. V skupnem seštevku ima le še točko zaostanka za vodilnim mariborskim vezistom Dinom Hotićem, ki v soboto zvečer ni bil razigran proti Domžalam. Ob zaključku uvodne četrtine prvenstva so točke osvojili še Amir Dervišević, Jan Mlakar (oba Maribor), Nejc Pušnik (Rudar) in Matjaž Rozman (Celje).