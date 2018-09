Ključavnice lahko uporabniki odklenejo s posebnim evroključem. »Uporabniku ključa ni več treba iskati pri receptorjih in drugih uslužbencih, ampak samostojno in neodvisno vstopa v prostore. Želimo si, da bi našemu zgledu sledili tudi drugi objekti,« so pojasnili v zavodu Šport Ljubljana. Evroključ lahko uporabniki dobijo v društvu ali pri zvezi invalidov.

Tovrsten sistem so že v osemdesetih letih uvedli v Nemčiji, Švici in Avstriji, uvajajo pa ga tudi v Italiji. S tako ključavnico so vse pogosteje opremljeni prostori, namenjeni invalidom, na primer stranišča, dvigala, dvižne ploščadi, pomične stopnice in rampe. »Tovrstni ključ si lahko invalidi priskrbijo v društvu ali pri zvezi invalidov in ga lahko uporabljajo tudi v tujini za objekte z evroključavnicami,« so pojasnili v zavodu.