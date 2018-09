O tem, da so rezultati štiriletnega programskega razpisa, namenjenega sofinanciranju neinstitucionalne kulture v obdobju 2018–2021, razburili nevladni sektor, smo v začetku leta že pisali. Že takrat je bilo namreč jasno, da znižanje ali ukinitev podpore ogroža dolgoletno kakovostno delo več producentov. Ti so ministrstvu očitali predvsem odsotnost jasnih meril pri razdeljevanju sredstev, a ker je bila pred leti ukinjena možnost, da se prijavitelj na izdano odločbo ministrstva pritoži, je posameznim producentom preostala le pravna pot – tožba na upravnem sodišču. Zanjo se je odločilo šest nevladnih organizacij – pretežno s področja uprizoritvenih umetnosti – Zavod Delak, Emanat, Maska, Mesto žensk, Nomad Dance Academy Slovenija in MoTA.

Strokovne ali politične odločitve? Kot so pojasnili na današnji tiskovni konferenci, vidijo bistvo težav v tem, da se je ministrstvo odločilo za nadaljnje krčenje sredstev nevladnim organizacijam oziroma na nekaterih področjih zgolj za ohranjanje statusa quo. To naj bi bil razlog, da so brez financiranja ostale številne nevladne organizacije z dolgoletnim vrhunskim in pogosto mednarodno priznanim delovanjem. »Ker kulturno ministrstvo v komisije ni sposobno vključiti vrhunskih strokovnjakov, so njihove odločitve netransparentne in nerazumljive, razpise pa spreminjajo v loterijo,« je ob tem poudaril Janez Janša iz zavoda Maska in vprašal, kdaj se bo postopanje ministrstva spremenilo. »Če ne gre več za strokovne, ampak za politične odločitve, je to zelo nevarno.« Z javnim vprašanjem za ministrstvo se mu je pridružil Dragan Živadinov iz Zavoda Delak: »Ali bo kulturna politika do konca izpeljala izbris kritičnih nevladnih organizacij? Ali pa bo minister zamenjal nesposobne uradnike s sposobnimi?« Opozoril je namreč tudi na »produkcijsko nasilje«, ki ga izvaja ministrstvo s tem, da organizacijam posredno zaradi zmanjšanja ali ukinjanja sredstev onemogoča relevantne prijave na evropske razpise.