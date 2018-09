Ob tem so voznike pozvali k strpnosti in upoštevanju prometnih predpisov.

Okoli dvokilometrski zastoj je nastal tudi zaradi prometnih nesreč na gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Avstriji, kjer je zaprt vozni pas, pred Naklim pa je oviran promet, poroča prometnoinformacijski center.

Iz Mestne občine Kranj so medtem sporočili, da bo zahodna kranjska obvoznica oz. most preko Supernove zaprt od danes do predvidoma 5. marca 2019. Pojasnili so še, da mestna uprava o zapori te državne ceste do danes ni bila obveščena. Naročnika bodo še danes pozvali, da na odseku vzpostavi polovično zaporo ter tako prebivalcem Kranja omogoči boljšo mobilnost.