- Evro Čeprav so spomini na čas, ko je bilo treba med potovanjem med državami članicami EU po vsakem prestopu meje obiskati menjalnico, vse bolj bežni, je skupna evropska valuta v resnici mlajša od Googla. Kot knjižni denar je 11 držav evropske monetarne unije evro uvedlo 1. januarja 1999, bankovci in kovanci pa so v obtok prišli 1. januarja 2002. Slovenija je evro prevzela 1. januarja 2007.

- Prva uvrstitev Slovenije na EP v nogometu Slovenska nogometna reprezentanca v prvem desetletju samostojne Slovenije ni uživala pretiranega ugleda. To se je spremenilo, ko je 1. julija 1998 Srečko Katanec prvič prevzel vodenje sedaj zlate generacije slovenskih nogometašev. V navezi z Zlatkom Zahovićem in drugimi člani »zlate generacije« se je zapisal v zgodovino.

- Primorska in štajerska avtocesta Leta 1991 je izšel film Babica gre na jug. Gre za prvi celovečerni film v samostojni Sloveniji. Babičino večdnevno ter prigod in nezgod polno potovanje do Portoroža se med današnjo vožnjo po primorski avtocesti zdi neverjetno. Zanimivo, kako hitro smo pozabili, da je bil primorski krak avtoceste A1 zaključen šele 23. novembra 2004, medtem ko je bil njen štajerski del dokončan 14. avgusta 2009.

- Wikipedia Danes si že skoraj težko predstavljamo življenje brez spletne enciklopedije Wikipedije, a je ta nekaj let mlajša od Googla. Jimmy Wales in Larry Sanger sta jo ustanovila 15. januarja 2001, od tedaj pa je zrasla v eno najbolj priljubljenih spletnih strani, ki jo uporablja praktično vsak.

- ipod Apple je ipod classic, kot se je imenoval proti koncu svoje življenjske dobe, prenehal prodajati leta 2014, prva generacija ipodov pa je izšla 10. novembra 2001. Imel je enobarvni LCD zaslon in premogel 5 gigabajtov prostora za shranjevanje. Zanj je bilo leta 2001 treba odšteti okoli 400 dolarjev, ipodov uspeh pa je nakazal novo obdobje.

- Kolosej Kolosej je prvi kino center v Sloveniji in se je odprl 17. maja 2001. Pod eno streho je združil 12 dvoran in 3312 sedežev ter močno spremenil navade ljubljanske in tudi slovenske filmske publike. Žal se zdi, da ima Kolosej svoja najboljša leta že za seboj.

- Univerza na Primorskem Slovenija premore tri javne univerze in dve zasebni. Najstarejša je ljubljanska, ki je bila ustanovljena že leta 1919, sledi ji Univerza v Mariboru iz leta 1975, najmlajša slovenska javna univerza pa je bila ustanovljena 23. 1. 2003 v Kopru.

- Druga trilogija Vojne zvezd Filmi iz galaksije daleč, daleč proč so zadnja leta postali stalnica kino ponudbe. Franšiza se zato zdi že utrujena, včasih pa ni bilo tako. Ko je George Lucas napovedal, da se bo po skoraj dveh desetletjih ponovno lotil snemanja povsem nove trilogije Vojne zvezd, je po svetu završalo. Pred kinodvoranami so 16. maja 1999 največji navdušenci čakali v kolonah, podobno kot čez skoraj desetletje ob izidu novih iphonov.

- Luka Dončić Težko je verjeti, da je Luko Dončića pri 19 letih treba vključiti v debato o najtrofejnejšem slovenskem košarkarju. Z Real Madridom je osvojil špansko ligo in evroligo, bil najkoristnejši igralec zaključnega turnirja in redne sezone evrolige, z reprezentanco pa je osvojil naslov evropskega prvaka. Je najbolje uvrščeni slovenski košarkar na naboru lige NBA. Manjkata mu še naziv svetovnega prvaka, kar je z reprezentanco Jugoslavije uspelo Ivu Daneuu, Petru Vilfanu in Juretu Zdovcu, in naziv prvaka NBA, kar je uspelo Radoslavu Nesteroviću, Benu Udrihu in Saši Vujačiću. Luka Dončić je bil rojen 28. februarja 1999.

- ... Baby one more time Britney Spears se je julija odpravila na novo turnejo. Pevka ima še danes številne oboževalce po vsem svetu, a nekoč je bila na samem vrhu. Tja se je kot komet povzpela 23. oktobra 1998 s singlom Baby one more time. Pesem je bila prva na lestvicah v 18 državah, single pa je z več kot 10 milijoni prodanih izvodov eden najbolj prodajanih v zgodovini. Dva milijona več od Nirvaninega Smells like teen spirit in dva milijona manj od Y.M.C.A. zasedbe Village People.