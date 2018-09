Porte je imel na nedavno končani dirki po Španiji težave z dihali, ker zaradi tega nato ni mogel normalno trenirati, se je nastopu v dresu avstralske reprezentance odpovedal sam. »Cestna dirka je bila zame velik cilj za konec sezone. Dolgo časa sem treniral in dirkal z mislijo na SP. Zaradi bolezni in slabših priprav mi ni šlo, za tako težko dirko, kot je v Innsbrucku, moraš biti pripravljen kar se da najbolje. Z reprezentanco smo se odločili, da je najbolje, če gre na SP kdo drug,« je pojasnil 33-letni Porte, ki bo svoje mesto prepustil Nicku Schultzu.

Nastopu se je odpovedal tudi Aru, ki je v soboto še dirkal na memorialu Marca Pantanija, ob prihodu v cilj z velikim zaostankom pa je obvestil vodstvo italijanske ekipe, da v Innsbruck ne bo šel. »Moja pripravljenost ni takšna, kot bi si želel. Odločitev je bila težka, toda zdi se mi prav, da pustim prostor nekomu, ki bo bolj zanesljiv in je bolje pripravljen,« je sporočil Aru. Selektor Davide Cassani je že potrjeni sedmerici dodal še osmega člana in našel zamenjavo za Aruja – to sta Gianluca Brambilla in Dario Cataldo.

Poleg Aruja in Porta bosta v Innsbrucku manjkala tudi zmagovalec dirke po Franciji Geraint Thomas in prvak dirke po Italiji Chris Froome, oba britanska kolesarska zvezdnika, mesta v španski ekipi po zdravstvenih težavah pa ni bilo niti za Mikela Lando.