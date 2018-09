V otroški sobi otrok ne le spi, se igra in uči, to je tudi prostor za vse otroške ustvarjalne ideje in skrivnosti. Prostor za druženje s prijatelji, sošolci, pogosto tudi s sorojenci. Prav tako je kotiček, kamor se otrok zateče, ko želi biti sam, in je prostor namenjen večernemu cartanju.

Otroška soba je otrokov planet, svet, v katerem mu je omogočeno igranje, sanjanje. Vaš malček raste in s tem tudi njegove potrebe – po prostoru za shranjevanje, spanje, delo in igro. Prav zato je starost otroka ali najstnika osnovna izhodiščna točka pri izbiri otroške sobe. »Drugo vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, je, za koliko časa kupujemo otroško sobo. Ali kupujemo zdaj za majhnega otroka, ko bo mladostnik, pa mu bomo kupili novo sobo? Ali pa bomo obstoječo sobo nadgradili z elementi, ki jih potrebuje šolar, dijak, študent …« sprašuje Helena Kavčič iz salonov pohištva Prevc in doda: »Če razmišljamo ekološko in trajnostno, se odločimo za slednje. Če kupimo kakovostno sobo, lahko posamezne rabljene elemente, ki jih ne potrebujemo več, tudi prodamo ali podarimo naprej. Svetujemo izbiro takega programa otroških sob, ki omogoča dokup in dodajanje elementov.«

Postelja dovolj velika tudi za cartanje

Osnovni elementi v otroški sobi so postelja, omara in pisalna miza. Večina otrok ima tudi nočno omarico in predalnik. Tisti, ki berejo, potrebujejo nočno luč, večina otrok pa ima na omarici telefon, ki služi kot budilka. Ali je to zdravo in primerno, naj presodijo starši. »Predalnik služi za shranjevanje perila in oblačil, za igrače, zvezke in knjige,« našteva sogovornica, ki pripomni, da majhni otroci ne potrebujejo veliko omar, bolj prostor za igrače in igro. »Včasih je bila najpogostejša velikost postelje 90 x 200 cm, zdaj se večina odloči za posteljo velikosti 120 x 200 cm, če je le na voljo dovolj prostora. Velikost postelje 140 x 200 cm je običajno namenjena mladostnikom.«

Nenazadnje so dragoceni vsi tisti večerni trenutki, ki jih z otrokom in knjigo s pravljicami lahko preživite skupaj v njegovi postelji. Pograd se izbere le takrat, če je stiska s prostorom, polvisoki pograd pa le izjemoma, saj je dostop do postelje prek lestve, spodaj pa so omare. »Hkrati z nakupom otroške sobe svetujemo izbiro ustreznega ležišča in posteljnega poda ter pisarniškega stola. Ne kupujte najcenejših, niti najdražjih ležišč. Ležišče izberite glede na težo otroka in naj ne bo pretrdo. Poskrbite za ustrezno zaščito ležišča pri majhnih otrocih in pri alergikih,« da vedeti sogovornica.