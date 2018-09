Tožilstvo je predlagalo kazen 25 let zapora, medtem ko je obramba vztrajala, da je šlo kvečjemu za uboj na mah. Sodba še ni pravnomočna in očitno še nekaj časa ne bo, saj je obramba že napovedala pritožbo na višje sodišče. Zaradi višine kazni o pritožbi razmišlja tudi tožilstvo.

Sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič ni dvomil, da je bil Kolar tisti, ki je vzel življenje Ludviku Pukšiču. Obtoženi je namreč priznal, da je dvignil roko nad njim, prav tako so ga kot storilca izdale biološke sledi na oblačilih in nožu.

Pri pravni kvalifikaciji umor na grozovit način je sodišče vztrajalo, ker je bilo na truplu najti veliko število vbodnih ran in vreznin, prav tako je k temu doprineslo mesto poškodb. Kot je izpostavila predsednica senata, je bil oškodovanec še nekaj časa pri zavesti in Kolar sam je povedal, da se je napadeni upiral.

Pri izreku kazni je sodišče sledilo oceni iz izvedenskega mnenja komisije medicinske fakultete, ki je pri Kolarju ugotovila čustveno osebnostno motnjo »borderline«, zaradi katere naj bi bil obtoženi v času dejanja bistveno zmanjšano prišteven. K nekoliko nižji kazni, kot je predlagalo tožilstvo, je po besedah Dobčnik Šošteričeve doprineslo tudi njegovo priznanje napada.

Obtoženi, ki je v priporu od 23. novembra 2016, je pred koncem obravnave prejšnji teden ponovno izrazil obžalovanje, da je prišlo do dogodka. Sodišče ga je v današnjem izreku sodbe oprostilo stroškov kazenskega postopka in mu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor do nastopa kazni.