Aljažev stolp so v dolini prenovili, delo pa je potekalo razpršeno po vsej Sloveniji. Glavna restavratorska dela so opravili v Ljubljani, nato pa je bil stolp pripeljan na Jesenice, nekaj delov pa so pred rjo zaščitili na Štajerskem. Danes so vsi deli ponovno zbrani na Jesenicah, kjer morajo stolp ponovno sestaviti v celoto.

Natančen potek dosedanje obnove in načrti o postavitvi stolpa nazaj na njegovo mesto odgovorni predstavljajo na današnji novinarski konferenci.