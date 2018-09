Zmagovalka 23 turnirjev za veliki slam je gladko izgubila v finalu OP ZDA, med dvobojem pa si privoščila več izpadov, na koncu pa glavnega sodnika Portugalca Carlosa Ramosa obtožila celo seksizma. Williamsova je v drugem nizu izgubila živce, zato ji je Ramos podelil kar tri opomine: najprej zaradi nedovoljene pomoči trenerja, nato, ker je po izgubljeni igri na svoj servis in v navalu besa zlomila lopar, nazadnje pa še zaradi besednega izpada, ko je sodnika označila za tata in lažnivca.

V pogovoru za avstralsko televizijo Channel Ten je ameriška zvezdnica v nedeljo dejala, da se sodnik do moškega igralca ne bi obnašal na takšen način. Dodala je, da »ženskam sodniki ne spregledajo niti polovice tega, kar si lahko privoščijo moški«.

»Trenutno ženske žal nismo, kar lahko dokažem, v enakopravnem položaju z igralci,« je dejala v pogovoru, ki ga je povzela francoska tiskovna agencija AFP, in dodala: »A tako pač je. Sama skušam preboleti vse, kar se je zgodilo, končati zgodbo in gledati naprej.«

Iskri se tudi v odnosu s trenerjem

Spor z Ramosom se je začel, ko ji je sodnik izrekel opomin zaradi nedovoljene pomoči trenerja Patricka Mouratoglouja, ki je pozneje priznal ravnanje. Williamsova je dejala, da njegove geste ni videla, da s trenerjem nimata posebnih signalov in da jo še vedno močno bega njegovo priznanje.

»Vprašala sem ga: 'Kako to misliš, da si me treniral?' Nimava posebnih signalov, nikoli jih nisva imela. Odvrnil mi je, da je naredil gib in rekla sem mu: 'Dobro, naredil si gib. Ampak zakaj zdaj ljudem razlagaš, da si me treniral?' Tega res ne razumem. Le zakaj je to rekel,« se je na to temo še vedno spraševala prva zvezdnica ženskega tenisa.