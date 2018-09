Kolenca tožilstvo bremeni povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagroženih do deset let zapora. Bil je namreč pilot toplozračnega balona, ki se je 23. avgusta 2012 ponesrečil na Ljubljanskem barju. Najhujša balonarska nesreča v Sloveniji se je zgodila v bližini Iga, ko je balon pristajal. Na balonu je bilo 32 ljudi, šest jih je umrlo, ostali so se poškodovali.

Sojenje Kolencu se je sicer začelo konec novembra 2016. V tem času so zaslišali preživele v nesreči, svojce umrlih, preiskovalce nesreče in še nekatere druge priče, pregledali pa so tudi fotografije in posnetke potnikov na balonu, ki so jih posneli pred in med letom.

Na enem od zadnjih narokov so zaslišali tudi Ratka Petroviča, pod vodstvom katerega je Kolenc leta 2011 naredil izpit za pilota. Po Petrovičevih besedah je z balonom, s katerim je prišlo do nesreče, Kolenc naletel okoli 20 ur.

Pred sodnimi počitnicami je pred sodiščem pričal angleški sodni izvedenec Philip Dunnington, ki je ocenil, da je bil celoten dogodek posledica več dejavnikov: relativne neizkušenosti pilota, ki se je znašel v neobičajnih razmerah, izbruha požara in nezadostnih napotkov potnikom.