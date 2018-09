Zverev je premagal Južnoafričana Kevina Andersona s 6:7, 7:5, 10:7 in evropski teniški igralci so uspešno ubranili lansko krono, ki so jo osvojili v Pragi. »Tekma je bila izjemno tesna in napeta. Kakšna žogica bi šla drugam, pa bi se preobrnil potek dvoboja. Vesel sem, da smo ubranili zmago, to je najpomembneje,« je v dvorani United Center v Chicagu dejal Zverev.

Med dvojicami sta Američana John Isner in Jack Sock rešila dve zaključni žogici in na koncu s 4:6, 7:6, 11:9 premagala Zvereva v paru s Švicarjem Rogerjem Federerjem. Ta se je oddolžil na posamičnih dvobojih, saj je 37-letnik osvojil pomembne tri točke.

Kapetan Evrope Bjoern Borg je pohvalil tudi nastope preostalega sveta, katerega kapetan je bil njegov "stari" tekmec John McEnroe. Naslednji Laverjev pokal bo septembra 2019 v Ženevi.