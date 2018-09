Sredi dneva se bo zjasnilo, popoldne bo povsod večinoma sončno. Še bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

V torek bo sončno, a še razmeroma vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod v zatišnih legah možna slana.

Tudi v četrtek bo precej jasno, čez dan bo spet topleje.