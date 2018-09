Solih je dosedanjega predsednika Yameena, ki je na tem položaju od leta 2013, že pozval k mirni predaji oblasti. 59-letni predsednik javno sicer še ni priznal svojega poraza na volitvah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Solih, ki je dolgoletni politik Maldivijske demokratske stranke, je na volitvah nastopil kot kandidat volilnega zavezništva opozicijskih strank. V predvolilnem boju je obljubil boj proti korupciji. 54-letni Solih velja za tesnega zaupnika Mohameda Nasheeda, ki je zmagal na prvih svobodnih predsedniških volitvah v državi in danes živi v pregnanstvu v Šrilanki. Nasheed je bil predsednik pretežno muslimanske države med letoma 2008 in 2012.

Volitve so na otoku potekale pol leta po koncu 45-dnevnih izrednih razmer, ki jih je Yameen razglasil februarja letos. Vlada je nasprotovala odločitvi vrhovnega sodišča, ki je odredilo izpustitev opozicijskih politikov iz zapora. Opozicijo je obtožila poskusa državnega udara. Sledile so množične aretacije. Med drugim so zaprli dva sodnika vrhovnega sodišča in dolgoletnega bivšega, avtokratskega predsednika Maumoona Abdula Gayooma, polbrata Yameena. Vse tri so junija zaradi oviranja pravosodja obtožili na 19 mesecev zapora.