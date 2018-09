Poleg državljana Slovenije je med talci še sedem državljanov Filipinov in po en državljan Hrvaške, BiH, Romunije in Ukrajine, poročanje tujih medijev povzema MMC RTV Slovenija.

Ladjo Glarus švicarskega ladijskega prevoznika Massoel Shipping so pirati napadli, medtem ko je prevažala žito iz Lagosa v Pot Harcourt. Napad se je zgodil približno 80 kilometrov jugozahodno od otoka Bonny v Nigrovi delti.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so pirati na ladjo prišli s pomočjo daljših lestev. Nato so uničili večino komunikacijske opreme in v zajeli 12 od skupno 19 članov posadke. Družine ugrabljenih mornarjev naj bi bile že obveščene o incidentu.

Iz švicarske družbe so še sporočili, da so o dogodku že obvestili tudi vse primerne organe in vpoklicali strokovnjake, ki bodo poskušali zagotoviti čim hitrejšo in varno izpustitev mornarjev.

Kot je dejal tiskovni predstavnik podjetja Massoel Shipping, pirati ponavadi ne vzpostavijo stika v prvih 48 urah, je še poročala AFP.