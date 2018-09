Nominiranci stopajo v velike čevlje, saj je lani regija vnovič odnesla zlato gazelo. Sedmi najprestižnejši kipec izbora Gazela je šel namreč v Žalec, v podjetje Tehnos.

Dinamična avtomobilska panoga Zreški GKN Driveline Slovenija je v trojici nominirancev največja gazela, saj zaposluje 450 ljudi, lani pa je ustvaril 83,31 milijona evrov. Podjetje, ki ga vodi Peter Smole, sodeluje izključno z avtomobilsko industrijo in je specializirano za proizvodnjo homokinetičnih zglobov in polgredi – skoraj vso proizvodnjo proda na tujih trgih. Letos imajo 23-odstotno rast. V naslednji petletki načrtujejo dinamično poslovanje in transformacijo, ki jo prinaša moderna tehnologija. Podjetje v središče svojega delovanja postavlja vrednote, kot so vlaganje v znanje, razvoj osebnega potenciala in nedopuščanje diskriminacije, varno delovno okolje, zmanjšanje vpliva na okolje na najnižjo možno raven, pozitivni prispevek k lokalni skupnosti.

Z najboljšim motorjem na svetu Litijski KGL deluje na področju mehanske obdelave, livarstva, štancanja in vgradnje delov iz črnih in barvnih kovin za prvo vgradnjo v avtomobilski, kovinski in elektroindustriji. Družinsko podjetje vodi Bojan Železnik, ki je bil prej zaposlen v Iskra Delti, zaposluje nekaj več kot 70 sodelavcev, lani pa je ustvarilo 8,8 milijona evrov prihodkov. Vodenje podjetja, ki je delno že robotizirano, imajo tudi lastno merilnico, počasi prevzema druga generacija. V družbi združujejo različno tehnično znanje in so zelo razvojno naravnani. Med drugim so razvili hidravlični motor, ki je najboljši na svetu.