Ta teden bo v četrtek tretjo regijsko gazelo dala savinjsko-posavska regija. Gre za regijo, ki ima največ zlatih gazel, saj so podjetja v 17 letih izborov prejela kar sedem kipcev zlate gazele. Tudi aktualna zlata gazela prihaja iz te regije in žalski Tehnos si dinamično rast prihodkov obeta tudi letos.

Živahna zlata gazela

Razveseljuje, da je na seznamu zelo visoko podjetje Dat-Con, ki je bilo prepoznano za zlato gazelo leta 2006, v prvi četrtini je tudi trboveljska gazela Dewesoft, zlata gazela leta 2012, sledi Marovt, ki je bil regijska gazela 2004. V prvi polovici so še gazele MIK okna, Baumüller Dravinja in Petre, na seznamu pa najdemo še gazele Ograje Kočevar, ki so bile lani na samem vrhu seznama sto najhitreje rastočih podjetij savinjsko-zasavske regije, pa PGM Hotič, Remont in Jagros, ki so bili pretekli nominiranci za regijsko gazelo, ter še zlati gazeli: Plastiko Skaza in Tehnos, aktualno zlato gazelo. Poglejmo še, kako so najhitreje rastoča podjetja razporejene po regiji. V Celju jih ima sedež 28, dvanajst jih je v Žalcu, od koder prihaja aktualna zlata gazela, šest jih ima Litija, po pet pa Velenje, Slovenske Konjice in Šentjur. Najvišje je na seznamu uvrščen Inel, lani na seznamu šesti, sledijo PRO monting, Šušter Trans, ki je bil lani na seznamu 11., Čepin, lani na drugem mestu, in podjetje Gipin.