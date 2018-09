Nekdanja servisna delavnica za montiranje rolet, ki so jo po vrnitvi iz Nemčije odprli njegovi starši zaradi težav z dobavo senčil in rolet pri gradnji hiše, se je razvila v proizvodno podjetje z več kot 150 zaposlenimi in z 20 milijoni evrov prihodkov. »S tako veliko zaposlenimi smo že bolj konj kot gazela,« se pošali direktor, sicer zelo vesel končne osvojitve naslova dolenjsko-posavske gazele, ki se jim je ob nominaciji leta 2006 izmuznil.

Naša želja nikoli ni bila sodelovati z velikimi kupci in tudi zdaj naš največji kupec ne presega sedem odstotkov naše prodaje, zato da nismo od nikogar preveč odvisni. Mama je vedno govorila, da se da najesti tudi z majhno žličko, pa še bolj zdravo je, zato tudi načrtno brzdamo rast. Naši prodajalci so sposobni prodati veliko, saj imamo dobre proizvode, a jih držim nazaj. Lahko bi rasli še hitreje, a nočemo, saj je prej treba urediti vse glede plačil, treba je dobiti dodatne sodelavce, dodatne zaloge, finance za rast. Delujem nekako kot trener športne ekipe, ki včasih da večji poudarek napadu, včasih obrambi, da ekipa zmaguje. Ker imam odlične sodelavce in je naša prodaja zelo učinkovita v napadu, jih zdaj malo ustavljam in prerazporejam ekipo bolj v sredino. Včasih pa moraš delovati ne le kot trener, ampak tudi tudi kot sodnik in pokazati kak karton.

Res sem športnik po duši. Zato smo lani tudi zgradili športni center, ki je minulo zimo prvič obratoval. Namenjen je rekreaciji, tam pa že trenirajo tudi profesionalni košarkarji in odbojkarji, tako da je lepo zaživel. Šport je dejansko del mene, zavedam pa se tudi, da je pomembno vračati v okolje, v katerem živiš in deluješ. Zato smo sponzorji več lokalnim društvom, predvsem rokometnemu klubu, kolesarjem in košarkarski ekipi, ki gostuje v našem centru.

V prvi vrsti pošteno igro do dobaviteljev in do kupcev, da dobijo odličen in inovativen proizvod za pošteno ceno. Naša vrednota so tudi odnosi med zaposlenimi. Poskušamo biti sodelavcem prijazno podjetje. Ker mi ni všeč delati pozno popoldne, tega tudi od sodelavcev ne zahtevam in je proizvodnja skoraj v celoti organizirana brez dvoizmenskega dela. Le delavci na terenu seveda ne morejo končati ob dveh. Pomembna je tudi inovativnost, do katere prihaja, ker znamo prisluhniti kupcem, monterjem in drugim. Tako stalno z drobnimi podrobnostmi izboljšujemo svoje proizvode.

Imen še ne smem razkriti, lahko pa povem, da bo med novostmi nova roleta, ki bo spremenila filozofijo in se bolj približala žaluziji. Prepuščala bo veliko svetlobe, vseeno pa bo ostala varna proti vlomom. Smernice se v zadnjem času bolj obračajo v prid žaluzijam, a mi menimo, da so rolete precej boljše glede vzdrževanja in energetskih vrednosti. Žaluzija je energetsko učinkovita le poleti, ker senči, roleta pa tudi pozimi, poleg tega pa ščiti tudi proti vlomom.

Lahko bi tako rekli, a v Sloveniji je proizvajalcev s stroji za zunanje žaluzije vsaj štirideset, torej imamo na milijon prebivalcev kar dvajset takih strojev. V Nemčiji je to razmerje nekajkrat manjše, zato bo tudi vnaprej za uspeh potrebne še veliko inovativnosti.