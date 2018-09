Medtem ko se v teh dneh veliko govori o vnovičnem sporu med sodniki, klubi in Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS), zaradi katerega so odpadle številne tekme v mlajših kategorijah, bo danes vseeno v ospredju košarka. V Tivoliju se bosta namreč za slovenski superpokal spopadla državni prvak Olimpija in pokalni zmagovalec Primorska. Tekmo bo sodila sodniška trojica Blaž Zupančič, Marko Vučković in Milan Španič, ki se skupaj s številnimi drugimi sodelavci očitno ne strinja s pozivom Društva košarkarskih sodnikov, naj bojkotirajo obračune pod okriljem KZS. Koprčani bodo lovili prvo superpokalno lovoriko, Ljubljančani deveto.

Za Olimpijo obračun s Primorsko ne bo prvi uradni v letošnji sezoni, saj so že v petek nastopili v četrtfinalu superpokala lige ABA in klonili proti Crveni zvezdi. Pred tem so zmaji v pripravljalnem obdobju dosegli tri zmage (Cibona, Oostende, Bešiktaš) in štiri poraze (Mitteldeutscher, Nižni Novgorod, Bruselj, Trst). Proti Beograjčanom je moštvo trenerja Zorana Martića prikazalo zelo dobro predstavo v prvem polčasu, ko je večino časa vodilo, nato pa v drugem močno popustilo, ko je izgubilo prevlado pod obročema. Mirza Begić je po zabijanju padel na hrbet, pri tem podstavil roki in obnovil poškodbo zapestja, ki ga je ovirala že v prvem delu lanske sezone, ko je igral še v Iranu.

Kako resna je poškodba 33-letnega centra, bo jasno danes, ko bo opravil magnetno resonanco. Begić v drugem polčasu proti Crveni zvezdi ni več zaigral, s težavami z osebnimi napakami pa se je ubadal tudi drugi center Ljubljančanov Marvin Jones. Ob Begiću bo Martić proti Primorski pogrešal še Erjona Kastratija, ki ima bolečine v kolenu. »Superpokal se igra za to, da se ga osvoji. To je tudi naš cilj in naredili bomo vse, da ga uresničimo. Bolj kot z nasprotnikom se pred tekmo ukvarjamo s seboj, saj imamo nekaj težav,« sporoča Zoran Martić.

Generalko pred novo sezono so pri Primorski opravili v četrtek, ko so v Areni Bonifika klonili proti češkemu prvaku Nymburku. V pripravljalnem obdobju so izgubili še proti Göttingenu, Polskemu Cukierju in Ciboni, ugnali so Trst, Ilirsko Bistrico in Gdynio. Z delom in vnemo košarkarjev je trener Jurica Golemac izredno zadovoljen, kot tudi s tem, kako so se novinci Žan Mark Šiško, Luka Vončina, Marko Jagodić-Kuridža, Ivan Marinković in Lance Harris vklopili v moštvo, zato današnji obračun pričakuje z optimizmom: »Jasno je, da si želimo že na začetku sezone osvojiti prvo lovoriko. Zanimivo bo videti, kako bo moštvo reagiralo na prvi uradni tekmi. Zadnje čase smo imeli nekaj manjših poškodb, a vseeno pričakujemo tekmo z Olimpijo dobro pripravljeni in zelo motivirani.«