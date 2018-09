Družba BTC, zasebna partnerica ljubljanske mestne občine pri projektu obnove starega letališča v Mostah, uresničuje napoved, da bodo dotrajane objekte ob Letališki cesti začeli obnavljati še letošnjo jesen in obnovo končali spomladi prihodnje leto. Kot je namreč v imenu družbe sporočila direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Maja Oven, projekt poteka »v zastavljenih časovnih okvirih«. Trenutno na območju nekdanjega letališča v Mostah že potekajo pripravljalna dela za začetek predvidenih gradbenih posegov.

Izvajalca še niso izbrali

Ljubljanska mestna občina in družba BTC sta pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, na podlagi katerega bo družba obnovila stavbe nekdanjega letališča, ki so danes zaščitene kot kulturni spomenik lokalnega pomena, podpisali aprila 2017. Projekt je razdeljen na tri sklope. Obsega obnovo nekdanje letališke stavbe in kontrolnega stolpa, na seznamu obveznosti družbe pa je tudi ureditev okolice in zelenic, vključno z ureditvijo otroškega igrišča ter postavitvijo javnih plastik in predstavitvijo letalstva na zunanjih površinah. V letališki stavbi je predvidena restavracija s slaščičarno, v kontrolnem stolpu pa družba načrtuje kulturno-etnološko zbirko, katere rdeča nit bo zgodovina letališča Moste in slovenskega letalstva. Letališče, ki je najprej kot civilno, nato pa kot športno letališče delovalo med letoma 1933 in 1979, je bilo namreč tri desetletja tudi osrednje slovensko letališče, dokler ni postalo premajhno in so se leta 1963 potniška letala postopoma umaknila na Brnik. V družbi zato pri ureditvi območja tesno sodelujejo tudi s predstavniki Muzeja in galerij mesta Ljubljane, ki pripravljajo vsebine za spominsko postavitev, ki je predvidena v sklopu novega programa. Že pred časom so v družbi BTC tudi napovedali, da bi zgodovino letalstva radi prepletli s kulinariko in v prenovljenih prostorih organizirali tudi različne delavnice o čokoladi.

Kdo bo izvedel obnovo objektov moščanskega letališča, ki so v slabem stanju, saj so nekaj let propadali, v družbi sicer še ne vedo. »Izvajalci še niso izbrani. Zaključek izbora izvajalcev in začetek gradnje sta predvidena jeseni 2018,« je sporočila Ovnova. Če bo družba ostala v zastavljenih časovnih okvirih, bo letališče v prenovljeni podobi in z novimi vsebinami vrata odprlo spomladi 2019.