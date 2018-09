Na dirki v bližini Rostocka v nekdanji Vzhodni Nemčiji je Matej Žagar branil zmago z lanske preizkušnje, na kateri je postal tudi rekorder zelo zahtevne proge. Že 35-letni Ljubljančan, ki je moral zaradi hudega pretresa možganov izpustiti prejšnjo dirko v seriji SGP v Krškem, se je hitro pobral in v Teterowu osvojil 12 točk, kar je zadoščalo za končno peto mesto, enak točkovni izkupiček pa sta imela tudi Američan Greg Hancock in Danec Niels Iversen.

Žagar je odlično začel predzadnjo dirko v sezoni, saj je v petih vožnjah zbral dve zmagi, dve drugi mesti in eno tretje. Z enajstimi točkami se je suvereno uvrstil v polfinalne vožnje, kjer se je v izjemno močnem drugem polfinalu pomeril z Avstralcem Jasonom Doylom, aktualnim svetovnim prvakov, Britancem Taijem Woffindnom, vodilnim v skupnem seštevku za SP, in Švedom Fredrikom Lindgrenom, ki si deli tretje mesto po devetih dirkah. A start s položaja B, drugega z notranje strani, mu ni najbolje uspel, zato sta mu Doyle in Woffinden hitro pobegnila. V boju za točko je bil boljši od Lindgrena, na ciljni črti ga je prehitel za slabo polovico sprednjega kolesa, vseeno pa to ni bilo dovolj za finale. Dirko v Teterowu, ki so jo zaznamovali številni padci in pogoste prekinitve, je dobil Woffinden (tretja zmaga v sezoni), ki je s tem storil velik koral k svojemu tretjemu naslovu svetovnega prvaka, saj ima pred zadnjim dejanjem sezone pred drugouvrščenim Poljakom Bartoszem Zmarzlikom že kar deset točk prednosti (124:114).

Pred dirko v Nemčiji je Žagar za osmim mestom, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v elitno serijo SGP tudi v naslednji sezoni, v skupnem seštevku za SP na desetem mestu zaostajal za devet točk. Po njej je sicer ostal deseti, toda zdaj za osmim mestom, ki ga trenutno drži Rus Emil Sajfutdinov, zaostaja zgolj še za pet točk (73:78). Zadnja dirka bo čez slaba dva tedna v Torunu na Poljskem, v lovu za Sajfutdinovom in njegovim rojakom Artemom Laguto (77 točk) pa ima Žagar še enega (sicer manjšega) aduta. Zaradi poškodbe rame bo moral preizkušnjo v Torunu namreč izpustiti Poljak Patryk Dudek, zmagovalec zadnje dirke za VN Slovenije v Krškem, ki je na sedmem mestu s 84 točkami. Če bi Slovenec torej na Poljskem osvojil vsaj dvanajst točk, ob tem pa v skupnem seštevku prehitel vsaj enega od Rusov, bi imel tudi v letu 2019 neposredno zagotovljen nastop med svetovno spidvejsko elito.