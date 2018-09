Tam so Italijani namreč ustavljali kombi ukrajinskih registrskih številk. Voznik jim ni ustavil, ampak je začel bežati proti Ajdovščini. Italijanski varnostni organi so vozilo zasledovali, pri čemer je neznani voznik na regionalni cesti pred naseljem Dobravlje povzročil prometno nesrečo.

Oboroženi neznani voznik je s kraja pobegnil v smeri proti naselju Kukanje. Iskanje Ukrajinca so nato prevzeli naši policisti, ki so že okoli šeste ure zjutraj javnost obvestili, kaj se dogaja v Vipavski dolini, in tudi prek medijev naprošali občane, naj jih obveščajo, če bi slučajno kje videli bežečega. Popoldne je prišlo novo obvestilo s Policijske uprave Nova Gorica, da so naši možje v modrem Ukrajinca prijeli.

»Na podlagi širših operativnih aktivnosti policistov specialne enote policije GPU, policistov letalske policijske enote, policistov posebne policijske enote PU Nova Gorica in policistov drugih policijskih enot z območja PU Nova Gorica je bil dopoldne uspešno prijet 31-letni državljan Ukrajine, ki je osumljen kaznivega dejanja tatvine in napada na uradno osebo, ko ta opravlja uradne naloge.

Ukrajinca smo pridržali, kriminalisti pa nadaljujejo z intenzivno preiskavo primera. Obenem se policisti PU Nova Gorica vsem krajanom, ki so pri izvajanju operativnih nalog sodelovali s posredovanjem informacij, zahvaljujemo,« so sporočili s PU Nova Gorica.