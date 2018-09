Sin narave, gornik, občudovalec gora ter narave nasploh; alpinist in turni smučar. Arhitekt. Na tak način in v tem vrstnem redu opišemo Miho Kajzlja. Vendar to ne pomeni, da je arhitekt tako, malo za zraven in ljubiteljsko… Nasprotno, to odraža, da je arhitekt, ki pri načrtovanju daje prednost naravi pred urbanim, vrednote naravnega okolja postavlja pred ambicije urbane arhitekture. Zanima ga načrtovanje arhitekture na robu urbanizacije ali sredi narave, kjer morajo biti objekti uglašeni z naravnim kontekstom.

Že v diplomski nalogi o alpinski arhitekturi na Fakulteti za arhitekturo UL je združil svoji strasti gorništva in arhitekture – v nalogi je preverjal principe in zakonitosti gradnje v ekstremnih razmerah gora. Zanjo je prejel tudi študentsko Plečnikovo nagrado. Po diplomi se je izpopolnjeval v arhitekturnem biroju Ravnikar Potokar, nato se je odločil za samostojno arhitekturno kariero. Petnajst let aktivnega ukvarjanja s klasičnim alpinizmom in športnim plezanjem ter posledično odlično poznavanje gora in prepoznavanje naravnih pogojev, ki vladajo v najekstremnejših območjih visokogorja, so osnova, na kateri razvija svoje strokovno poznavanje arhitekture.

Arhitektura s sporočilom Miha Kajzelj je poznavalec ekstremnih razmer, naravnih sistemov, zakonov življenja; je mojster (gorske) arhitekture. Njegovi projekti, ne glede na to, katere vrste naloge se loteva, vedno odražajo spoštovanje do narave in razumevanje konteksta. Njegova arhitektura neagresivno vstopa v okolje, je spoštljiva, skladna, umirjena, natančna, skoraj nevidna. »Arhitekturna stvaritev mora imeti zgodbo ali sporočilo, ki se čim bolj jasno odslikava na vseh nivojih obdelave. S tem povezano spoštujem arhitekturno misel. Arhitektura z lepimi proporci in materiali, ki nima sporočila, me dolgočasi. Vedno se trudim, da je v sporočilu projekta ali v njegovi zasnovi vgrajeno kaj poetičnega, nekaj, kar se nas dotakne.« Nekateri izmed njegovih projektov so Skandinavska hiša na Kureščku, Otok na Koseškem bajerju, Veslaški stolp na Bledu, Bivak na Kobariškem Stolu, Bivak pod Grintovcem… Mihi Kajzlju je blizu lahkotno, breztežnostno in dinamično snovanje arhitekture. Arhitekturne rešitve najraje preverja z delovnimi maketami, kjer ima hkrati v rokah razmerja oblik in dimenzij, svetlobne efekte in abstraktno materialnost. Njegovo zanimanje je široko, od detajla in izjemno majhnega merila arhitekture (gorski bivak) vse do velikega merila našega planeta, sveta. Zato razume pomen lokalnega, slovenskega, ve, da globalne rešitve niso dovolj natančne za lokalen prostor, da je pomembno poznavanje in dolgotrajno opazovanje nekega prostora, da v njem lahko kvalitetno ustvarjaš, dodajaš nove stvaritve. Samo takšno delovanje je res trajnostno. Za svoje projekte je dobil vrsto arhitekturnih nagrad in priznanj, med njimi nagrado piranesi 2003 za Bivak na Kobariškem Stolu, Plečnikovo medaljo 2011 za Bivak pod Grintovcem, Plečnikovo medaljo 2012 za krajinsko ureditev veslaškega centra in ciljne regatne arene z novim sodniškim stolpom na Bledu, Plečnikovo medaljo 2015 za vrtec Poljčane…