Izrael postavil ultimat prebivalcem beduinske vasi

Izraelske oblasti so prebivalce beduinske vasi na okupiranem Zahodnem bregu danes pozvale, naj do 1. oktobra sami porušijo svoje domove in izpraznijo vas Han al Ahmar, ali pa bodo vas namesto njih porušile same. Okoli 200 prebivalcev je zatrdilo, da vasi ne nameravajo zapustiti.