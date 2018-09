Na gorenjski avtocesti je v soboto zjutraj prišlo do silovitega trčenja zaradi vožnje v napačno smer. 73-letna voznica toyote je na uvozu Šmartno/Gameljne zapeljala v smeri Ljubljane po napačnem pasu. Po približno 300 metrih vožnje je čelno trčila v 38-letnega voznika kombiniranega vozila renault traffic, ki je pravilno pripeljal po prehitevalnem pasu. Vozilo povzročiteljice je ob trčenju obrnilo in odbilo na vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal 48-letni voznik kombiniranega vozila MB vito, ki je trčil v povzročiteljico. V nesreči je bil udeležen še voznik osebnega vozila opel mokka. Povzročiteljica, torej 73-letna voznica, je na kraju prometne nesreče umrla, voznik traffica je utrpel hude telesne poškodbe, potnik v njegovem vozilu ter voznik vita in potnica pa so utrpeli lahke telesne poškodbe. Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja njenih posledic je bila avtocesta med priključkoma Šmartno in Brod zaprta, uvoz je bil urejen po vzporedni cesti. Policisti z zbiranjem obvestil o prometni nesreči še nadaljujejo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Mopedist in še en voznik Že v petek zvečer se je smrtno ponesrečil 84-letni voznik motornega kolesa. Malo po sedmi zvečer je 84-letnik iz okolice Novega mesta med vožnjo po klancu v Gorenjem Karteljevem v desnem ovinku nenadoma izgubil oblast nad mopedom in s ceste zapeljal na travnik, kjer je padel. Med padcem se je tako hudo poškodoval, da je še istega večera v bolnišnici umrl. Danes pa so o tragičnih posledicah prometne nesreče poročali še goriški policisti. Nesreča se je pravzaprav zgodila ob pol polnoči v noči na nedeljo. 50-letni Italijan je s passatom vozil po regionalni cesti iz Podnanosa proti Razdrtemu. Ko je pripeljal do levega, delno preglednega ovinka ni vozil dovolj stran od roba ceste. Na desni strani je tam nekakšno asfaltirano izogibališče, na koncu tega pa neutrjena bankina. In prav nanjo je zapeljal Italijan in izgubil oblast nad avtomobilom, ki je zdrsel desno s ceste po strmem bregu in se po 17 metrih bočno zaletel v drevo. Avtomobil je obrnilo na streho. 50-letnik je umrl na kraju nesreče. Pozneje je zdravnica ZD Ajdovščina odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Že v četrtek zvečer je življenje izgubil tudi motorist pri Šentvidu, tako da so pretekli teden na naših cestah umrli štirje ljudje, teden prej pa jih je umrlo kar šest. Letos se je tragična statistika tako za zdaj ustavila pri številki 72, lani je v istem času na slovenskih cestah umrlo 84 ljudi.