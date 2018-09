Čakalne dobe so na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika in Gruškovje pri vstopu v Slovenijo.

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol do 21. ure.

Predvidoma do 7. oktobra bodo na štajerski avtocesti popolne zapore avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter priključka Trojane v obe smeri. Danes je zapora predvidena do 15. ure. V noči iz nedelje na ponedeljek bo zapora ceste med 21. in 5. uro.

Na gorenjski avtocesti bo zaradi del skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno s 30 minutnim čakanjem pred predorom vsak teden do 14. oktobra, in sicer v nočeh na srede in na četrtke med 19. in 6. uro, v nočeh na nedelje pa med 21. in 5. uro. Predvidoma do 3. oktobra bo zaprt izvoz Jesenice zahod iz smeri Ljubljane.

V ponedeljek bo na gorenjski avtocesti zaprt uvoz Kranj zahod proti Karavankam od 6. do predvidoma 15. ure. Obvoz bo preko priključka Naklo.