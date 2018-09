Volivci v švicarskem St. Gallnu podprli prepoved burk

Volivci v švicarskem kantonu St. Gallen so danes pričakovano podprli zakon o prepovedi oblačil, ki zakrijejo celoten obraz, na javnih mestih. To je že drugi švicarski kanton, kjer bo obveljala prepoved, ki naj bi se nanašala predvsem na muslimanske burke in nikabe, potem ko so se za to pred dvema letoma odločili že v kantonu Ticino.