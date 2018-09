Zdravnika se je že prijel vzdevek »plešoči dohtar«, glas o njegovi zabavnosti in sproščenosti pa je že zdavnaj presegel bolnišnične zidove. V otroški bolnišnici Choc v kalifornijskem okrožju Orange je tako priljubljen, da pacienti nemalokrat zaprosijo za njegovo navzočnost ob pregledih. »Vzdušje v prostoru se ob njegovem vstopu takoj spremeni,« je za The OCR dejala ena od medicinskih sester. »Otroci, ki se več dni niso niti nasmehnili, se glasno smejijo,« še dodaja.

Odkar bolnišnica na družbenih omrežjih objavlja psonetke plešočega zdravnika, je ta postal znan tudi širše. »Počutim se kot kakšen zvezdnik,« pravi Adkins, ki dodaja, da tega ne počne za slavo. Pravi, da pleše zato, ker želi, da bolni otroci vsaj za kratek čas pozabijo na bolnišnico in bolečino in so samo to, kar so – otroci.