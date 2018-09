Na drugem mestu so 22 sekund zaostale članice nizozemske ekipe Boels-Dolmans, tretje so bile branilke naslova iz še drugega nizozemskega moštva Sunweba, zaostale so 29 sekund.

BTC City Ljubljano so na 54,5 km dolgi progi med Ötztalom in Innsbruckom zastopale Slovenke Polona Batagelj in Eugenia Bujak, Švedinja Hanna Nilsson, Nemka Corina Lechner, Rusinja Anastazija Jakovenko in Nizozemka Maaike Boogaard, ki je nastopila bolna. Za zmagovalkami so zaostale tri minute in devet sekund.

Kolesarke Canyona bodo v zgodovino zapisane kot zadnje svetovne prvakinje, saj se je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) odločila, da bo disciplino umaknila s programa SP.

Popoldan moštveni kronometer čaka še moške. Od Slovencev bo v poljski zasedbi CCC Sprandi Polkowice nastopil Jan Tratnik.