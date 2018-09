Oboroženi napadalci so v Ahvazu na jugozahodu Irana v soboto začeli streljati na vojaški paradi, s katero so obeleževali obletnico začetka osemletne vojne med Iranom in Irakom leta 1980. V napadu je bilo ubitih najmanj 29 ljudi, okoli 60 jih je bilo ranjenih.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v prvem odzivu na twitterju zapisal, da so Ahvaz »napadli teroristi, ki jih je rekrutiral, izuril, oborožil in plačal tuji režim«. Dodal je, da Iran odgovornost za tovrstne napade pripisuje »regionalnim sponzorjem terorizma in njihovim ameriškim gospodarjem«.