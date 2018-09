Sindikat Unia, ki je skupaj z več kot 40 drugimi organizacijami pozval k demonstracijam, je sporočil, da se je protestnega shoda udeležilo več kot 20.000 ljudi. Ti so od parlamentarcev zahtevali, da storijo več za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ki opravljajo enako delo.

Udeleženci shoda so svoje nezadovoljstvo izražali z napisi kot »Enakost zdaj«, »Enako delo, različno plačilo« in »Siti čakanja«, je poročala švicarska tiskovna agencija ATS.

Ženske v Švici zaslužijo okoli petino manj kot moški, so v politiki in gospodarstvu podzastopane in opravijo levji delež neplačanega dela, so še opozorili pri Unii. Ženska v Švici je tako mesečno prikrajšana v povprečju za 600 frankov (okoli 530 evrov), je na svojem portalu objavil Deutsche Welle.

Enough is enough - 37 Jahre Schneckentempo und noch immer ist die Lohngleichheit nicht umgesetzt. Dagegen und weitere Diskriminierungen wehren sich heute 20’000 Menschen in Bern. #enough18pic.twitter.com/ay1y8m5DXi — Gewerkschaft Unia (@UniaSchweiz) September 22, 2018

Spodnji dom švicarskega parlamenta bo v ponedeljek razpravljal o spremembi zakona, ki predvideva ukrepe proti plačni neenakosti v večjih podjetjih. Vlada v Bernu je namreč predlagala, da morajo podjetja z več kot 50 zaposlenimi vsaka štiri leta poročati o tem, ali zaposlenim plačujejo enako za enako delo ne glede na spol.

Zgornji dom parlamenta je v maju sprejel milejšo različico omenjenega zakona, po kateri bi bila k temu obvezana le podjetja z najmanj sto zaposlenimi. Unia in druge organizacije pa zahtevajo še strožji zakon.

Če spodnji dom ne bo sprejel ostrejših ukrepov, bomo pri Unii in drugih organizacijah pozvali k vsesplošni stavki žensk v prihodnjem letu, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorili v sindikatu.